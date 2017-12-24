Лавров о дружбе между Россией и Кипром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что кипрские правоохранительные органы проведут непредвзятое и добросовестное расследование так называемого дела Браундера, основателя фонда Hermitage Capital, который вместе со своим партнером Иваном Черкасовым обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более трех миллиардов рублей. Сейчас расследование временно приостановлено.

В интервью кипрской газете "Симерини" Лавров затронул и тему двусторонних экономических отношений. По словам российского министра, товарооборот между двумя странами за первые девять месяцев этого года вырос более чем на 42% по сравнению с тем же периодом в 2016.

Лавров также добавил, что Россия поддержит то решение кипрского вопроса, которое примут сами жители острова с учетом законнных интересов как греческой, так и турецкой общин. Центральную роль в процессе урегулирования МИД России отводит Организации объединенных наций.

От туризма до политики

Москву и Никосию действительно связывают тесные отношения. Кипр – излюбленное место отдыха у россиян. Они занимают второе место среди иностранных туристов после британцев.

В конце сентября министерство внутренних дел Кипра одобрило создание партии "Я гражданин". У ее истоков стоят российские бизнесмены, у которых есть также кипрское гражданство. Планы у этой партии далеко идущие: ее члены намерены участвовать в выборах в европейский и в кипрский парламент.