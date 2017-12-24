Вслед за штормом - пожар

Десятки человек погибли в результате крупного пожара в торговом центре в городе Давао на юге Филиппин. О том, что шансы на спасение 37 пропавших без вести людей «равны нулю», сообщил Паоло Дутерте, заместитель мэра города.

Возгорание началось в субботу утром. Пламя быстро распространилось по зданию, блокировав выход сотрудникам колл-центра, расположенного на последнем - четвертом этаже.

Борьба с огнем продолжается. Причины пожара пока не ясны.

Между тем, растет число жертв тропического шторма Тембин, который в пятницу обрушился на остров Минданао в южной части страны, вызвав оползни и наводнения.

Стихия привела к гибели по меньшей мере 200 человек. Спасатели продолжают поиски 150 пропавших без вести. Эвакуированы десятки тысяч жителей. Тембин достиг соседнего острова Палаван и в настоящий момент движется в западном направлении.

Филиппины еще не оправились от разрушительного шторма Кай-Так, который накрыл центральную часть архипелага неделю назад, унеся жизни более 50 человек.