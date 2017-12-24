Катастрофические последствия шторма Тембин

208 человек погибли и еще 164 человека числятся пропавшими без вести в южной части Филиппин, после того как здесь прошел тропический шторм Тембин. По данным Красного креста, около 70 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Многим из них придется возвращаться на развалины, так как наводнения и селевые потоки полностью разрушили десятки домов.

Больше всего жертв на острове Минданао. В северной части острова, в провинции Северный Ланао, селевый поток практически полностью уничтожил горную деревню.

После Минданао штурм пронёсся над популярным у туристов островом Палаван. Здесь есть разрушения, но нет погибших, за исключением одного человека, которого убил крокодил, в момент когда он проверял надежность крепления своей лодки к причалу перед наступлением шторма. Пройдя над Палаваном тропический циклон ушёл в Южно-Китайской море и движется в сторону материка.

Неделю назад над центральной частью Филиппин прошел другой тропический шторм – Кай-Так. Его жертвами стали 54 человека, 24 – пропали без вести.