КНДР продолжит наращивать ядерный потенциал, несмотря на санкции

Северная Корея продолжит укреплять свой ядерный потенциал, несмотря на санкции и давление мирового сообщества. Об этом завили в МИД КНДР в ответ на принятую Советом Безопасности ООН новую резолюцию в отношении Пхеньяна.

"Мы категорически отвергаем эту резолюцию и рассматриваем ее как акт агрессии", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

В свою очередь Ким Чен Ын заверил, что КНДР "сможет уйти от любых санкций" и не будет менять политического курса.

В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Документ был выработан после последнего испытания Пхеньяном баллистической ракеты.

Резолюция вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Также все страны ООН будут обязаны выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

29 ноября Пхеньян провел успешные испытания межконтинентальной ракеты "Хвасон-15". По сообщениям северокорейских властей, ракеты такого типа могут нести ядерную боеголовку и способны поразить цели на территории Соединенных Штатов.