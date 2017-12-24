ЦИК принял документы Навального

Алексей Навальный в воскресенье вечером подал в Центризбирком России документы, необходимые для его регистрации кандидатом на мартовских президентских выборах.

Ранее в ЦИК разъясняли, что блогер и оппозиционер не может участвовать в выборах из-за непогашенной судимости по тяжкому преступлению ("Присвоение и растрата"), но подчеркнули, что примут документы у всех претендентов в установленном порядке.

Самовыдвиженцыдолжны собрать 300 тысяч подписей избирателей.

В воскресенье утром в шатре на пляже номер 3 Серебряном бору прошло собрание избирателей в поддержку самовыдвижения Навального на выборы президента. "За" проголосовали 742 участника собрания, при этом по закону для регистрации группы избирателей достаточно 500 человек.

По выходным дням ЦИК принимает документы кандидатов с 10:00 до 15:00 мск. Однако около 16:00 мск журналистам объявили, что по решению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой рабочий день продлен из-за большого количества желающих подать документы кандидатов.

Собрания инициативных групп по выдвижению кандидатуры Алексея Навального на должность президента Российской Федерации прошли в 20 городах России, в том числе в Владивостоке, Красноярске, Новосибирске, Омске, Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Челябинске, Уфе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ярославле.