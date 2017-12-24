Алексей Навальный выдвинулся в президенты

В нескольких городах России прошли собрания инициативных групп по выдвижению кандидатуры Алексея Навального на должность президента Российской Федерации. Сам политик выступил перед своими сторонниками на московском собрании, которое прошло в Серебряном бору. Кроме решения инициативных групп Навальный должен передать в избирательную комиссию 300 тыс подписей сторонников.

Алексей Навальный: "Мы готовы выиграть эти выборы. Мы готовы и выиграем эти выборы. Только попробуйте не пустить нас на эти выборы, мы устроим забастовку".

Но председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уже выражала сомнение в том, что Навальный имеет право избираться президентом, так как закон лишает этого права осужденных за совершение тяжкого преступления (такого, за которое предусмотрено лишение свободы на срок выше 3 лет) на 10 лет после истечения срока наказания. В 2013 г. Алексей Навальный был осужден на 5 лет условно по делу о хищении имущества лесозаготовительного предприятия "Кировлес". Несмотря на претензии к организации процесса со стороны ЕСПЧ, приговор был подтвержден в 2017 г.

Накануне XVII-й съезд партии "Единая Россия" проголосовал за поддержку кандидатуры Владимира Путина, который ранее заявил о своем самовыдвижении. О поддержке его кандидатуры также заявили в партии "Справедливая Россия".

КПРФ поддержала кандидатуру агробизнесмена Павла Грудинина, который в начале декабря занял первое место в онлайн-выборах единого кандидата от левых сил.

В пятницу съезд ЛДПР снова выдвинул кандидатом в президенты своего бессменного лидера Владимира Жириновского. Тогда же партия "Яблоко" выдвинула кандидатом своего лидера Григория Явлинского, а Партия роста – Бориса Титова.

Телеведущая Ксения Собчак представила в субботу на съезде партии "Гражданская инициатива" свою президентскую программу, названную "123 трудных шага".