Скандал с "Мисс Америка": организаторы ушли в отставку

Организаторы конкурса красоты "Мисс Америка" были вынуждены уйти в отставку из-за разразившегося в Соединенных Штатах скандала. Поводом к тому стала попавшая в интернет частная переписка исполнительного директора конкурса Сэма Хаскелла, а также его коллег.

Как выяснилось, организаторы "Мисс Америка" отнюдь не церемонились со своими подопечными. В приватных разговорах они допускали откровенно оскорбительные комментарии в адрес девушек, в том числе в отношении победительниц конкурса: называли их толстыми, некрасивыми и глупыми. Попавшая в интернет переписка буквально переполнена ненормативной лексикой.

Подобное отношение шокировало американскую общественность. Бывшие "Мисс Америка" прямо потребовали отставки Хаскела, который руководил конкурсом почти десять лет.

Конкурс "Мисс Америка" впервые состоялся в 1921 году. К участию в нем допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет. Судьи обращают внимание не только на внешний вид участниц, но и на их таланты, а также ответы на вопросы жюри.