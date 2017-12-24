Лондонский зоопарк возобновил работу после пожара

Лондонский зоопарк возобновил свою работу после пожара. Крупное возгорание там произошло в субботу.

В борьбе с огнем был задействованы более 70 пожарных. Благодаря их оперативному вмешательству животные практически не пострадали. Известно лишь, что в результате инцидента погиб один африканский трубкозуб, также пропали несколько сурикатов.

Часть вольеров по-прежнему закрыта для посещения. Однако есть и хорошая новость: несмотря на произошедший пожар, животные получили свои подарки на Рождество.

Лондонский зоопарк, основанный в 1828 году, является старейшим в мире.