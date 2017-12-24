Вкалывают роботы, пляшет человек: пражский ночной клуб принял на работу механического диджея по имени KUKA. В его базе данных множество треков, которые он по своему усмотрению выбирает и сводит. Механическая рука может и «скрэтчить», и махать танцующим.

— Он знает о музыке всё, как диджей-человек — разве что он не может откликаться на реакцию публики, — говорит менеджер клуба Адам Липсанский.

Именно это многим и не нравится: некоторые посетители жалуются, что робот вроде как сам по себе, а туристы — сами по себе:

— Мне робот не нравится, потому что он не чувствует, подо что люди хотят танцевать. Его музыка не вызывает эмоций. Настоящий человек откликается на ритм танцпола, — жалуется туристка из Мексики.

Создатели робота согласны, что это в целом экспериментальная машина, и ей есть, куда развиваться.

Тем не менее, уже сам факт того, что в клубе «зажигает» робот, привлекает множество людей.