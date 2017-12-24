Фухимори срочно госпитализирован

Альберто Фухимори экстренно госпитализирован. Бывший президент Перу, отбывающий 25-летний тюремный срок, был доставлен в субботу вечером в одну из столичных больниц. Причина: ухудшение состояния здоровья.

По словам лечащего врача Фухимори, у его пациента резко упало артериальное давление, и был отмечен аномальный сердечный ритм.

Год назад 79-летнего политика дважды госпитализировали из-за болей в поджелудочной железе и церебральной ишемии.

Фухимори правил страной с 1990 по 2000 годы. В 2009-ом его признали виновным в убийствах, нарушениях прав человека и коррупции.

Его дочь, Кейко возглавляет оппозиционный блок «Народная сила», который инициировал процедуру импичмента против нынешнего главы Перу Пабло Кучински. Однако парламент отказался отправлять президента в отставку.