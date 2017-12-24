Пожар под Рождество

По меньшей мере 37 человек стали жертвами пожара в торговом центре на Филиппинах, в городе Давао. Огонь вспыхнул в субботу утром в на третьем этаже, где продавали мебель, одежду и бытовую технику. Пламя быстро распространилось по всему комплексу.

Все погибшие оказались в огненной ловушке на подземном этаже. Сперва их официально считали пропавшими без вести, однако пожарные сразу заявляли, что шанс найти выживших равен нулю из-за высокой температуры и густого токсичного дыма.

С верхних этажей горящего здания удалось спасти шесть человек, их отправили в больницу.

На место трагедии срочно прибыл президент Филиппин родриго Дутерте: он был мэром Давао два десятка лет, теперь этот пост занимает его дочь Сара. Семейный дом Дутерте расположен совсем неподалёку от сгоревшего торгового центра.

Причина пожара пока неизвестна, на месте работают следователи.