"Самая дорогая ёлка в мире"

Искусственная ёлка, установленная в центре Белграда, вызвала скандал, когда выяснилось, что она обошлась бюджету города в 83 тысячи евро.

Эту информацию опубликовал антикоррупционный веб-сайт "Пишталка" или по-русски "Свисток". Как выяснили журналисты, контракт на приобретение ёлки был оформлен три дня спустя после её установки. Оппозиция обвиняет городские власти в коррупции.

Балша Божович, глава белградского отделения "Демократической партии": "Это самая дорогая пластиковая ёлка в мире. Такого оскорбления белградцы еще не знали в своей истории".

Ёлка произвела эффект на который мэрия не рассчитывала: вместо Деда Мороза к ней пришли протестующие.

Миша Живкович, белградец: "Цена высокая, просто невероятно. Мне даже не верится. Они невероятно бессовестны".

Мэр Белграда Синиша Мали поспешил заверить горожан, что он ничего не знал о стоимости ёлки. Оппозиция требует провести официальное расследование.