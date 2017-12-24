Рождество несмотря ни на что

Парадом палестинских скаутов и музыкантов около базилики Рождества Христова в Вифлееме начались торжественные церемонии в честь второго по значимости христианского праздника. За красочным шествием под звуки волынок и барабанов наблюдали туристы, которых в этом году гораздо меньше в связи с напряженной обстановкой, вызванной решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

Пьербаттиста Пиццабалла, иерарх Римско-католической церкви в Святой земле и Апостольский администратор Иерусалима, поприветствовал паломников со всего мира и отслужил предпраздничную утренню.

В иракском Мосуле предрождественское богослужение прошло впервые за последние четыре года, после того, как город был освобожден из рук "Исламского государства". Несколько десятков человек присутствовали на церемонии, которую возглавил патриарх Халдейской католической церкви Ирака. В пакистанском городе Кветта рождественские церемонии проходят в присутствии усиленных нарядов полиции. Неделю назад местная методистская церковь стала мишенью исламистов: 17 декабря здесь погибли 9 человек и более 50 были ранены. Несмотря на это, верующие решили не изменять традициям.

Встретить грядущее Рождество в мире и согласии - призвал человечество папа римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра. Понтифик потребовал освобождения и возвращенияпо домам всех заложников, а также выразил солидарность с жителями Филиппин, пострадавшими от наводнений.