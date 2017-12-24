Шамрусс: лыжники застряли в воздухе

150 лыжников были эвакуированы в воскресенье на горнолыжном курорте Шамрусс во французском департаменте Изер.

Подвесная канатная дорога между уровнями в 1650 и 2250 метров сломалась во второй половине дня: в воздухе застыли 70 кабинок вместимостью 10 человек каждая. Спасательная операция началась в 15.30 по местному (17.30 по московскому времени) и продолжалась 2 часа.

Некоторые восприняли случившееся как приключение: "Я познакомилась с интересными людьми, это было так мило! В кабинке оказались люди со всех концов Франции, мы болтали, время пролетело незаметно", - говорит одна из тех, кто застрял в воздухе.

В спасательной операции участвовали два веролета Гражданской обороны, сотрудники горнолыжного курорта и семь спасателей. Никто из лыжников не пострадал, сообщил глава местного Бюро по обслуживанию туристов. Многим из них ситуация напомнила знаменитую сцену из культовой комедии Патриса Леконта "Загорелые на лыжах".