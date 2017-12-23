Санкции ООН - "беспрецедентный ответ" Пхеньяну

Принято единогласно: ООН ужесточила санкции против КНДР в наказание за очередное испытание баллистической ракеты.

Проект резолюции, предложенный США, поддержали все 15 стран Совбеза, включая КНР и Россию.

Согласно документу, поставки сырой нефти в Северную Корею будут ограничены до 4 млн. баррелей в год, а продуктов нефтепереработки - до 500 тыс. баррелей. Кроме того, все страны обязуются выслать северокорейских трудовых мигрантов в ближайшие 24 месяца.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила следующее:

«Резолюция предписывает 89%-ое снижение способности КНДР импортировать бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты. В случае проведения Пхеньяном очередного ядерного испытания или запуска МБР, резолюция обязывает Совет безопасности предприять ответные меры. Собвез направляет Пхеньяну важное послание о том, что за неповиновение последует наказание и дальнейшая изоляция», - сказала она.

Хейли также отметила, что нынешняя резолюция - «беспрецедентный ответ» на угрозу, которую представляет собой Северная Корея.

29 ноября Пхеньян провел испытание «Хвасон-15» - ракеты, которая по сообщениям северокорейских властей, может нести ядерную боеголовку и способна достичь территории Соединенных Штатов.