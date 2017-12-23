Каталония: что готовит год грядущий?

Уходящий год был богатым на события в Каталонии. Буквально за несколько дней до праздников в регионе состоялись досрочные парламентские выборы. Их проведение санкционировал Мадрид, чтобы урегулировать острый политический кризис, возникший после референдума о независимости в начале октября.

Теперь условия Барселоне диктует Мадрид

Выборы завершены, голоса подсчитаны. Однако победу в них празднуют сразу два противоборствующих лагеря - и сторонники единства страны, и борцы за независимость региона.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, комментируя итоги голосования, заверил, что Мадрид готов к диалогу с новым правительством Каталонии. Но при условии, что оно будет действовать строго в рамках Конституции. Иными словами: больше никаких референдумов и других неприятных сюрпризов.

Рахой прямо сказал, что не намерен встречаться с опальным лидером сепаратистов Карлесом Пучдемоном, который ранее был вынужден бежать из страны. Никаких переговоров не будет, даже учитывая тот факт, что партия Пучдемона показала второй результат на парламентских выборах.

Зато в Мадриде готовы к диалогу с Инес Арримадас - лидером партии центристов "Граждане", занимающих лояльную позицию в отношении центральных властей.

Выборы прошли: победитель есть, а выигравших нет

Партия Арримадас показала самый высокий результат на выборах. Однако как отмечают наблюдатели, ее победу едва ли можно считать решающей. В ее распоряжении лишь 37 мест.

По совокупности же депутатских мандатов сторонники независимости в лице трех партий: "Вместе за Каталонию", "Республиканские левые Каталонии" и "Народный союз"- получат в региональном парламенте 70 мест из 135, то есть большинство.

Однако главный вопрос: смогут ли они быстро договориться между собой в отсутствие явного лидера? После вынужденного бегства Пучдемона в Бельгию в стане сепаратистов наметился явный раскол.

В подобных обстоятельствах процесс формироавния нового правительства в Каталонии будет долгим и весьма непростым, прогнозируют наблюдатели.