SpaceX: новый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9

Компания SpaceX осуществила очередной успешный запуск ракеты Falcon 9. На ее борту находились сразу десять спутников связи Iridium NEXT. Все они были выведены на рассчетную орбиту и начали подавать сигналы в штатном режиме.

Запуск был осуществлён с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в пятницу. При этом первая ступень ракеты-носителя уже использовалась во время предыдущего запуска в июне этого года.

Впечатляющий полет ракеты в ночном небе был виден далеко за пределами стартовой. В интернете появились сотни видео, которые были сделаны случаными очевидцами запуска детища Илона Маска.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния, в партнерстве с франко-итальянской Thales Alenia Space поставил задачу собрать и испытать 81 спутник Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручен SpaceX. Как ожидается, все эти аппараты будут находиться на орбите к середине 2018 года.