В субботу в России окончательно определились основные соперники по президентской гонке, после того съезды крупнейших политических сил страны утвердили своих кандидатов.

Несмотря на то, что действующий президент Владимир Путин формально участвует в этих выборах как самовыдвиженец, о поддержке его кандидатуры было объявлено на XVII-м съезде партии "Единая Россия". Сам Путин выступил на съезде с программной речью, назвав "Единую Россию" "объединяющей политической силой".

Сенсацию преподнёс съезд КПРФ, которая во второй раз в своей истории (в первый раз – в 2004 г.) отказался о выдвижения в президенты своего лидера Геннадия Зюганова, отдав предпочтение беспартийному директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину, победителю онлайн-голосования, организованного движением "Левый фронт".

В пятницу, без сюрпризов, съезд ЛДПР выдвинул в качестве кандидата Владимира Жириновского, а съезд партии "Яблоко" – Григория Явлинского.

Телеведущая Ксения Собчак представила в субботу на съезде партии "Гражданская инициатива" свою президентскую программу, названную "123 трудных шага".

Своих кандидатов выдвинули также политические силы находящиеся на крайних позициях в политическом спектре: Монархическая партия выдвинула в качестве кандидата миллиардера Антона Бакова, а леворадикальная партия "РОТ Фронт" – Наталью Лисицыну, машиниста башенного крана на металлургическом заводе "Петросталь".

Кандидатом в президенты себя считает и лидер незарегистрированной Партии прогресса Алексей Навальный, хотя его непогашенная судимость является юридическим препятствием для участия в кампании.