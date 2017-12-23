Помпейские дома распахивают двери

В Помпеях воссозданы и впервые открыты для посещений сразу три здания. Инаугурация памятников римского искусства прошла в субботу при участии министра культуры Италии Дарио Франческини.

Отныне для туристов доступен «Цветущий дом Ларария» (Casa del Larario Fiorito), в котором прекрасно сохранились настенные росписи, мифологические фрески, предметы быта и роскоши. Удалось восстановить изысканный алтарь - место поклонения домашним богам.

Усилиями реставраторов вторую жизнь обрел «Дом под открытым небом Триклиний» (Casa del Triclinio all'aperto). В нем пять небольших помещений, живописный сад и летняя столовая. Археологи полагают, что в этом доме находилось питейное заведение, предназначенное для посетителей близлежащего амфитеатра.

Наконец, в третьем здании (Domus e Botteghe) располагались ремесленные мастерские. Здесь же - торговые лавки, в которых продавались изделия помпейских мастеров.

Реставрационные работы проводились в рамках проекта «Большие Помпеи», финансируемого за счет европейских фондов.