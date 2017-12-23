По меньшей мере 133 человек погибли на Филиппинах в результате непогоды, вызванной тропическим штормом Тембин, также известным под именем Винта. Число жертв стихии может еще возрасти, так как более 80 человек человек пропали без вести. Более 12 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

Шторм обрушился на южную часть архипелага, главным образом на остров Минданао, в пятницу. Проливной дождь вызвал паводки и оползни. В провинции Северный Ланао селевый поток смыл целую деревню, в которой проживали 2 тысячи человек. Спасатели пытаются найти под завалами еще живых людей. В субботу тропический шторм Тамбин накрыл остров Палаван, расположенный к западу от Минданао.

Неделю назад над центральной частью Филиппин прошел другой тропический шторм – Кай-Так. Его жертвами стали 54 человека, 24 – пропали без вести.

Каждый год на Филиппины обрушиваются около 20 тайфунов и тропических штормов. Самым разрушительным за последние годы был тайфун Хайян 2013 г. Вызванный им ветер достигал скорости 315 км/ч. Он унес жизни почти семи с половиной тысяч человек и оставил более четырех миллионов человек без крыши над головой.