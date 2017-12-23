Пожар в Лондонском зоопарке

Старейший в мире Лондонский зоопарк закрыт для посетителей из-за случившегося там пожара. Возгорание произошло в субботу утром.

Что послужило причиной инцидента пока достоверно неизвестно. По предварительной информации, огонь вспыхнул в той зоне зоопарка, где расположены кафе и сувенирный магазин.

Благодаря оперативному прибытию на место пожарных животные практически не пострадали. Представители зоопарка сообщили лишь о гибели одного муравьеда с необычной для здешних мест кличкой Миша, еще пропали несколько сурикатов.

Однако пострадали восемь человек, главным образом сотрудники зоопарка из-за отравления угарным газом.

На борьбу с огнем были брошены около 70 пожарных. Им потребовалось более трех часов прежде, чем очаг возгорания был локализован.

В настоящее время Лондонский зоопарк, основанный еще в 1828 году, закрыт для посетителей. Руководство учреждения оценивает причиненный ущерб и посчитывает убытки.