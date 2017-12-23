Газа: похороны убитых в столкновениях с израильской армией

Похороны двух палестинцев, застреленных накануне в результате столкновений с израильскими солдатами, прошли в субботу в Газе.

Помимо двух убитых, сообщили в министерстве здравоохранения Палестинской национальной администрации, в ходе протестов на юге сектора Газа были ранены 120 человек. Из них половина - боевыми патронами. Всего в акции протеста против решения США признать Иерусалим столицей Израиля участвовали 2 тысячи человек. Они забрасывали израильских солдат камнями и горящими автопокрышками, те в ответ открыли огонь.

Накануне глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не будет больше рассматривать планы мирного урегулирования, исходящие от США, поскольку Вашингтон "сам себя дискредитировал".

Пятничная молитва в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, в которой, по данным палестинской стороны, участвовали до 45 тысяч члоевек, в очередной раз переросла в стихийную манифестацию. Ее участники размахивали палестинским и турецким флагами, а также держали портреты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по меньшей мере три человека были задержаны. Сразу после решения президента Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством", пообещав бороться всеми средствами против признания Иерусалима израильской столицей.

Между тем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль проводит консультации с рядом государств относительно возможности переноса их посольств в Иерусалим. При этом он отказался уточнить, о каких государствах идет речь.

В четверг Генеральная Ассамблея ООН большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Решение президента Трампа поддержали девять стран: Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, США и Того. 35 государств воздержались.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей еврейского государства. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.