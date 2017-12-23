Бывших функционеров ФИФА признали виновными в получении взяток

Американский суд присяжных признал виновными в получении крупных взяток двух бывших функционеров Международной федерации футбола в Южной Америке.

Речь идет о бывшем президенте Бразильской конфедерации футбола Хосе Марии Марине и экс-президенте КОНМЕБОЛа Хуане Анхеле Напоуте. По данным обвинения, Напоут с 2010 года получил взяток на сумму 10,5 млн долларов, Марин - на 6,55 млн долларов.

Решение было вынесено в Нью-Йорке в пятницу. Сразу после оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу, теперь им грозит до 10 лет тюремного заключения: сколько именно времени они проведут за решеткой суд определит в ближайшее время.

Однако защита бывших заправил футбольного мира уже заявила, что будет добиваться пересмотра приговора.

"Конечно, мы разочарованы. Ведь скоро Рождество, и мы надеялись на чудо, - заявил адвокат одного из фигурантов дела. - Суд присяжных вынес свое решение. Мы с ним несогласны и поэтому будем добиваться пересмотра дела наших подзащитных".

Марин и Напоут далеко не единственные функционеры ФИФА, которыми заинтересовалась американская юстиция.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся весной 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны сразу около десяти высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Затем список имен разрастался как снежный ком. В настоящее время по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

По данным следствия, общая сумма взяток за последние годы функционирования ФИФА может достигать 150 млн долларов.