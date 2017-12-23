В Сан-Франциско предотвращён теракт

Сотрудники ФБР США нарушили планы на Рождество 26-летнего американца Эверитта Аарона Джеймсона. Мужчина арестован по подозрению в подготовке теракта в Сан-Франциско. При обыске в его доме были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия и пиротехника.

Джеймсон, ныне работающий водителем, в прошлом служил в Корпусе морской пехоты Соединённых Штатов. Сообщается, что подозреваемый исповедует радикальный ислам и является сторонником ИГИЛ.

«Я просто в шоке. Ведь это мой сын. Никогда не подозревал, что такое может произойти. Я спрашивал у него: "Ты правда мусульманин, ну, ты понимаешь, что я имею ввиду?" А он отвечал: "Нет, папа, мы хорошие, мы вовсе не такие. Я просто молюсь"» - рассказал отец подозреваемого.

О планах совершить теракт во время Рождества Джеймсон поведал в разговоре с агентом ФБР, выдававшем себя за члена группировки «Исламское государство».

Мишенью для атаки бывший морпех выбрал пирс в северной части города, где всегда многолюдно. Он намеревался въехать туда на автомобиле, открыть стрельбу, а затем совершить серию взрывов.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.