Наступает время рождественских чудес

Чтобы сказку сделать былью, финский Санта-Клаус трудился целый год. Вместе с помощниками - волшебными эльфами - рождественский дед Йоулупукки отвечал на миллионы писем со всего мира. А в субботу он покинул родную деревню в Лапландии и отправился в новогоднее путешествие, чтобы раздать подарки детям и взрослым.

Волшебство – творение матушки-природы – так считают в Словении. По традиции, каждый год в знаменитой карстовой пещере Постойнска-Яма разыгрывают рождественское представление. Ожидается, что этот оперный спектакль в естественных природных декорациях посетят около 20 тысяч зрителей.

Праздничное настроение царит и в Белоруссии. Красочное шествие сказочных персонажей прошло в Минске. Во главе колонны - Дедушка Мороз, но не на санках, запряженных оленями, а за рулем трактора. Следом за кортежем из светящихся тракторов по центральным улицам прошли около восьмисот Дедов Морозов и Снегурочек.