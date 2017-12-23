Пучдемон: вернуться или остаться - вот в чем вопрос

Возвращаться в Каталонию или оставаться в Брюсселе - непростой выбор стоит перед экс-лидером автономии Карлесом Пучдемоном. Он, его адвокаты и члены предвыборного штаба в субботу взвешивали "за" и "против" подобного решения: риск оказаться за решеткой по-прежнему велик, несмотря на то, что коалиция Пучдемона "Вместе за Каталонию" получила больше всего голосов среди сторонников

независимости на выборах 21 декабря.

"Если я вернусь в Каталонию?... Я хотел бы сделать это немедленно, - заявил он в эксклюзивном интервью агентству REUTERS. - И это стало бы замечательной новостью не только для меня и моей семьи, но и для Каталонии в целом и даже для Испании. Для Испании и ее демократии это было бы, повторяю, прекрасной новостью: демократическая законность, конец которой положило правительство Испании, восстановлена. Я все еще являюсь лидером Каталонии, я не переставал быть им".

Однако премьер-министр Испании в ответ предупредил, что сядет за стол переговоров лишь с победителем выборов в Каталонии, а именно с правоцентристской партией "Граждане" (Ciudadanos), набравшей больше всего мандатов - 37.

"Правительство Испании готово предложить сотрудничество и открыто для конструктивного и реалистичного диалога, но лишь в рамках закона", - заявил накануне Мариано Рахой.

Инес Арримадас - лидер "Граждан", выступающая против независимости Каталонии, заявила в субботу, что у сторонников отделения от Испании нет поддержки подавляющей части общества. И хотя за ее партию отдали голоса более миллиона каталонцев, сформировать правительство ей не удастся ввиду отстуствия партнеров по коалции.

По итогам выборов 21 декабря сторонники независимости получили 70 мест в 135-местном парламенте Каталонии. Но победителей ждут непростые переговоры: три основные политические силы ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидаты за народное единство") расходятся по целому ряду важных вопросов.