Забастовка боливийских врачей

В Боливии продолжается забастовка медицинских работников. Врачи протестуют против нового закона, который вводит более суровые наказания за причинение вреда здоровью пациентов.

Отныне за врачебную ошибку боливийским медикам грозят от пяти до девяти лет тюремного заключения, запрет на профессию и конфискация имущества. Переговоры медицинских профсоюзов с правительством не увенчались успехом.

В пятницу демонстрация врачей переросла в столкновения с полицией. Некоторые манифестанты кидали в стражей порядка камни и петарды, в ответ был применен слезоточивый газ.

Все клиники в Боливии закрыты уже 31 день. Работает только служба скорой помощи. В университете Сан-Андрес в Ла-Пасе 9 медиков уже девятый день держат голодовку.

Врачи настроены решительно: на рождественские праздники намечены новые демонстрации.