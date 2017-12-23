Биг-Бен из-за ремонта звонит редко, но метко

Биг-Бен прервал молчание: колокола часовой башни Вестминстерского дворца, или башни Елизаветы,

зазвонили в субботу в 9 утра по местному, полдень по московскому, времени. За редким теперь в Лондоне событием наблюдали десятки туристов.

С тех пор, как 21 августа Биг-Бен отключили для реставрационных работ, колокола самой известной башни британской столицы звонили дважды: в честь Дня перемирия 11 ноября и в эту субботу в преддверие Рождества. Планируется, что прозвонив в первый день Нового, 2018 года, часы снова замолчат на некоторое время.

Реставрация одного из самых узнаваемых символов Великобритании вызвала в обществе нешуточные дебаты. Даже премьер-министр Тереза Мэй посчитала, что "Биг-Бен не должен молчать на протяжении четырех лет, это неправильно". В итоге было решено, что за 4 года работ часы будут включать лишь во время важных национальных мероприятий.