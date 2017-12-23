Триумф "Барселоны" в матче "эль-класико"

"Барселона" одержала победу над мадридским "Реалом" в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Мадриде закончилась со счётом 3:0.

В начале игры мадридцы активно атаковали. Уже на 2-й минуте Роналду забил в ворота барселонцев, но мяч был забит из офсайда и гол засчитан не был.

Второй тайм сложился для действующих чемпионов Испании неудачно. На 54-й минуте счет открыл нападающий "Барселоны" Луис Суарес. 10 минут спустя мадридский защитник Даниэль Карвахаль сыграл рукой, за что был удален с поля, а по воротам его команды был пробит 11-метровый, безупречно реализованный Лионелем Месси.

Наконец на третьей добавленной минуте гол забил барселонский полузащитник Алеш Видаль.

Таким образом "Барселона" сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав 45 очков, а "Реал" оказался только на четвертом месте, после "Атлетико" и "Валенсии".