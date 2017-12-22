ООН ввела новые санкции против КНДР

Проект резолюции, подготовленный США после испытания баллистической ракеты "Хвасон" 29 ноября, включает в себя ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требование от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов.

Текст поддержали, в частности, КНР - основной торговый партнер Пхеньяна, - и Россия. Примечательно, что, по утверждениям американских официальных лиц, именно в России трудятся тысячи таких гастарбайтеров.

Как уточняет ТАСС, поставки сырой нефти в страну будут ограничены до 4 млн баррелей в год, а продуктов нефтепереработки - до 500 тыс. баррелей.

Таким образом, импорт бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов будет сокращен на 90% по сравнению с уровнем, предусмотренным в середине 2017 года.

При этом Совбез выразил решимость ввести еще более жесткие ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР в случае "новых провокаций Пхеньяна".

КНДР уже находится под действием ряда санкционных мер ООН, США и ЕС.