ДТП с поездом в окрестностях Мадрида

Почти 40 человек пострадали в результате железнодорожной аварии, произошедшей в окрестностях Мадрида в пятницу днем. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

ЧП произошло на станции Алькала-де-Энарес, в 40 километрах от испанской столицы. Двигаясь на невысокой скорости, двухэтажный пассажирский поезд врезался в заграждение, установленное в конце путей.

Как сообщают экстренные службы, у большинства пострадавших гематомы и ушибы. Многие испытали сильный шок.

Причиной аварии мог стать отказ тормозной системы поезда.