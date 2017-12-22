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Испания

ДТП с поездом в окрестностях Мадрида

Двухэтажный поезд врезался в заграждение, установленное в конце путей. Десятки пассажиров пострадали.

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ДТП с поездом в окрестностях Мадрида

ДТП с поездом в окрестностях Мадрида
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Почти 40 человек пострадали в результате железнодорожной аварии, произошедшей в окрестностях Мадрида в пятницу днем. Состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

ЧП произошло на станции Алькала-де-Энарес, в 40 километрах от испанской столицы. Двигаясь на невысокой скорости, двухэтажный пассажирский поезд врезался в заграждение, установленное в конце путей.

Как сообщают экстренные службы, у большинства пострадавших гематомы и ушибы. Многие испытали сильный шок.

Причиной аварии мог стать отказ тормозной системы поезда.

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