Москва зажигает огни

Необычные световые композиции, площадки с анимационными проекциями, аттракционы и приподнятое настроение на улицах. В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество".

Павильон-арка над фонтаном у Большого театра - одна из восьми светящихся инсталляций на улицах российской столицы.

Автор световых композиций - художник Полина Землякова. Большинство ее творений в этом году стилизованы под архитектуру самых известных московских театров или связаны с театральной темой как-то иначе. Самая масштабная инсталляция, шириной 70 метров и высотой 20, на Тверской площади создана по мотивам фасада театра "Эрмитаж".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в Москве до 14 января.