МОК диквалифицировал ещё 11 россиян

""То, что мы наблюдали сегодня в Совете Безопасности - оскорбление. Оно не будет забыто, это ещё один пример того, как Организация Объединённых Наций приносит больше вреда, чем пользы в решении палестино-израильского конфликта"."

Никки Хейли посол США в ООН