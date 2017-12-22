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Швейцария

МОК диквалифицировал ещё 11 россиян

От участия в соревнованиях пожизненно отстранены серебряные медалисты Татьяна Иванова и Альберт Демченко.

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МОК диквалифицировал ещё 11 россиян

МОК диквалифицировал ещё 11 россиян
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Российских спортсменов дисквалифицировали на основании данных специальной комиссии Дениса Освальда, которая перепроверяет допинг-пробы участников сочинской Олимпиады.

В чёрных списках оказались хоккеисты, лыжники, бобслеисты, конькобежцы, а также обладатели серебряных медалей саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко. Они лишены наград.

Таким образом количество медалей, завоёванных россиянами на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, сократилось до 20. В неофициальном зачёте национальная сборная опустилась с первого на четвёртое место.

В Москве решения МОК о дисквалификации спортсменов называют несправедливыми.

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