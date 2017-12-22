Каталония: победителям предстоит договариваться

Перед сторонникам независимости Каталонии, победившими на выборах в четверг, стоит нелегкая задача

снова взвалить на плечи бремя власти при том, что ряд их лидеров находятся в ссылке или в тюрьме, а Мадрид продолжает гнуть жесткую линию. Еще одной ахиллесосовй пятой победителей, считают эксперты, могут стать внутренние разногласия.

Инес Арримадас - лидер правоцентристской партии "Граждане", набравшей в Каталонии больше всего голосов, заявила, что посмотрит, к какому результату придут сторонники независимости, преждем, чем думать об альянсах.

Марта Ровира, заменившая во главе "Левых республиканцев Каталонии" заключенного под стражу Ориола Жункераса, в свою очередь отказалась однозначно высказаться в поддержку экс-лидера автономии Карлеса Пучдемона, чья коалиция "Вместе за Каталонию" показала второй результат.

Главным чувством жителей Барселоны в эту пятницу были неопределенность и неуверенность:

"Я думаю, что ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Разве что теперь - после повторной победы сторонников независимости - Мадриду придется вести диалог и как-то решать проблему. Именно этого и хотят каталонцы", - говорит этот мужчина. "Меня больше всего беспокоит то, что общество остается расколотым. Я не рада результатам выборов, но так случилось и придется смириться с этим. Поживем - увидим! Надеюсь, удастся достичь согласия", - добавляет эта девушка.

"Ситуация ни в чем по сути не изменилась, если не усугубилась, - заключает еще один житель каталонской столицы.

А какие партийные альянсы способны улучшить сиутацию? - спрашивает журналист.

Не знаю, но все это выглядит неутешительно".

"Результаты выборов 21 декабря оставляют больше вопросов, нежели ответов, - передает из Барселоны наш специальный корреспондент Кристина Хинер.- Именно в этом контексте политического конфликта и раскола в обществе партии-победители начинают переговоры о формировании правительства Каталонии и избрания его главы".