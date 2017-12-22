Выборы в Каталонии: взгляд из Мадрида

На следующий день после выборов в Каталонии их результаты в Мадриде обсуждали лишь те, кто так или иначе имеют отношение к автономии. Карикатурист и художник- мультипликатор Франсис Диас. Он говорит на каталонском и сохраняет тесные связи с автономией, главным образом - профессиональные, как частый гость и участник барселонской ярмарки комического искусства.

"Существует множество табу, главным образом потому, что сторонники независимости не жалуют другие точки зрения. Думаю, будет непросто или даже невозможно создать каталонскую республику, когда половина населения выступает против этого проекта. В конечном итоге получается, как с "брекситом": если уж ступил в воду, плыви. Приходится проводить этот проклятый референдум, которого никто не хочет, который по сути незаконен, который - наконец - бесполезен. Но назвался груздем - полезай в кузов!"

С начала каталонского кризиса Мадрид стал пристанищем для большинства из 3 тысяч 100 компаний, чьи штаб-квартиры до октября находились в Барселоне.

Сокращение потока туристов стало еще одним фактором. По словам Андрея Леви из правящей в Испании Народной партии, "нужно предпринять любые шаги, которые могут быть предприняты, учитывая, что задача нашей партии и испанского правительства - это спокойствие граждан Каталонии и Испании в целом. Ну и, конечно, следует продолжать усилия, направленные на мирное и спокойное сосуществование и консенсус в обществе. Это обеспечит нам будущее".

"На улицах испанской столицы никак не отражается происходящее в Каталонии, за 700 километров отсюда, - передает из Мадрида наш специальный корреспонлент Карлос Марласка. - Выборы этого четверга упоминаются лишь иногда в разговорах. Время покажет, как центральному правительству удастся наладить диалог со сторонниками независимости, которые одержали политическую победу в Каталонии, тогда как правящая народная партия стала силой, за которую было отдано меньше всего голосов".