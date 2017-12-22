Два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Вены

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Австрии в пятницу вечером.

Инцидент произошел в 18 часов по местному времени недалеко от железнодорожной станции Критцендорф, в паре десятков километров от Вены. В результате аварии два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Раненые госпитализированы. Состояние некоторых из них врачи оценивают как тяжелое.

В австрийском министерстве транспорта сообщают, что скорее всего авария не связана с технической неисправностью. В качестве основной версии рассматривают человеческий фактор.

На месте происшествия продолжают работать спасательные и железнодорожные службы.