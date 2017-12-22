Турецкие оппозиционеры в Европе под прицелом

Жизни турецких оппозиционных политиков в Европе грозит смертельная опасность. Депутат от Демократической партии народов Гаро Пайлан заявил, что некие силовые структуры из Турции планируют избавиться от них руками наемных убийц. Прокуратура Анкары открыла расследование.

"К услугам киллеров намерены прибегнуть в Германии, Франции, других европейских странах. Эту информацию подтверждают многие источники. Я передал ее турецкому правительству, побеседовал с соответствующими министрами, службой разведки. Силы безопасности ФРГ официально подтвердили данную информацию", - говорит Пайлан.

По словам депутата, потенциальной мишенью являются преподаватели, журналисты и политики, бежавшие за границу после неудавшегося путча 2016 года.

"Турецкие министры и разведка поблагодарили меня и пообещали разобраться в ситуации, начать расследование... Но тут есть некоторые сложности: в Турции царит довольно напряженная политическая атмосфера. Ведь, когда руководство страны решает проблемы исключительно силовым методом, это всегда оборачивается безусловным административным доминированием силовиков", - заявил Пайлан.

После провала госпереворота власти развернули масштабную кампанию по поиску сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. В результате были арестованы более 50 тысяч человек, которых руководство страны считает "предателями".