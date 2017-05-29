Рамадан "для чайников"

Мусульмане всего мира, а это около миллиарда человек, вступают в священный для них месяц Рамадан. В течении 29-30 дней верующие будут жить в соответствии с особыми предписаниями, а в завершение Рамадана состоятся пышные празднования.

Луна и Рамадан

Рамадан (иногда его именуют Рамазаном, а в тюркских языках – Ураза) – девятый месяц лунного исламского календаря (он на 11 дней короче, чем общепринятый принятый сегодня солнечный). Согласно исламской вере, именно в это время Аллах передал пророку Мохаммеду священную книгу Коран.

Рамадан длится от 29 до 30 дней. Все зависит от того, когда на небе появляется молодой месяц. Поэтому даты начала и окончания Рамадана, могут отличаться в каждой стране. В 2018 году в большинстве случаев первым днем поста станет 16 мая.

Ид аль-Фитр, праздник разговения

После Рамадана наступит месяц Шавваль, и мусульмане всего мира отметят одну из двух важнейших исламских дат – праздник разговения Ид аль-Фитр (или Ураза-Байрам, Ураза-Айт).

В этот день верующие одеваются в свои лучшие наряды и устраивают пир, люди ходят в гости к родственникам и друзьям, раздают пожертвования бедным и жертвуют мечетям.

Месяц поста

На всем протяжении Рамадана во имя искупления грехов и обретения силы духа правоверные мусульмане придерживаются “строгого поста”:

http://www.ibtimes.com/ramadan-2015-5-free-apps-islamic-prayer-times-fasting-calendar-sunrise-sunset-alarms-1953590: от восхода солнца и до его заката нельзя ничего есть и даже пить, не говоря уж о курении и потреблении алкоголя. А от секса следует воздержаться в светлое время суток.

#Ramadan is set to start in 2 days. Here's a reminder about the Do's and Don't during the Holy Month in the UAE! Posted by MyDubaiMyCity.com on Tuesday, June 16, 2015

Но если случайно человек глотнул воды непреднамеренно – например, во время омовения – это нарушением правил не считается.

Мусульмане, находящиеся в добром здравии, начинают практиковать пост с 12 лет. От него освобождаются дети, а также тяжело больные и дряхлые старики. Временно могут не соблюдать пост также беременные или кормящие матери.

В течении суток пищу можно употреблять дважды – до восхода солнца (“сухур”) и после его заката (“ифтар”). Вечерний прием обычно начинают c фиников и сладких напитков, чтобы организм получил необходимую энергию.

Во время Рамадана большинство ресторанов в мусульманских странах в дневное время закрыты.

Месяц молитв и добрых дел

Кроме обязательного соблюдения поста, мусульмане в Рамадан особенно часто молятся, и читают Коран, подают милостыню неимущим и кормят голодных. Вообще в это время совершать благодеяния особенно важно: считается, что в Рамадан Аллах увеличивает значимость каждого хорошего поступка в 700 раз. Мусульмане также верят, что на время Рамадана искусителя – шайтана – заковывают в цепи, чтобы он не мешал людям проявлять лучшие качества души.

В последние 10 дней Рамадана правоверные мусульмане молятся особенно усердно и много времени проводят в мечетях, где произносят “ният” (намерения, обещания). А 27-я ночь Рамадана считается “ночью предопределения и могущества” и называется “аль-Кадра”. Именно в это время, по исламским источникам, пророку Мохаммеду явился Джабраил (исламский аналог архангела Гавриила) и повелел читать Коран. В ночь аль-Кадра мусульмане просят у Аллаха прощения за совершенные когда-либо грехи.

https://gulfnews.com/guides/life/ramadan/features/ramadan-2018-all-you-need-to-know-1.1528649

Рамадан по-суннитски и по-шиитски

Рамадан – священный месяц как для суннитов, так и для шиитов, представителей двух главных ветвей ислама. Но некоторые отличия у них всё же сохраняются. Так, шииты в Рамадан отмечают не только появление Корана, но и поминают убитого мученика имама Али. Поэтому для шиитов Рамадан – это также месяц печали и траура.

Рамадан по-телефону

Поклонники современных технологий используют новейшие приложения к смартфонам для того, чтобы делиться своим опытом во время Рамадана со всем миром. К примеру, в Twitter используют хештеґы #ramadan, #Iftar или #eid.

Разработаны также специальные приложения, которые помогают с точностью до секунды определить времена намаза и приема пищи в соответствии с восхода и захода солнца, а также предлагают рецепты блюд.