Срочная новость

Срочная новость

Корея

США пригрозили КНДР "всеобъемлющим" ответом в случае ядерной агрессии

Сейчас воспроизводится:

США пригрозили КНДР "всеобъемлющим" ответом в случае ядерной агрессии

США пригрозили КНДР "всеобъемлющим" ответом в случае ядерной агрессии
Размер текста Aa Aa

“Всякое нападение на США и их союзников обречено на провал, а любое использование ядерного оружия чревато всеобъемлющим и эффективным ответом.” – этим заявлением министр обороны США Джеймс Маттис пригрозил КНДР в ходе встречи с руководством Южной Кореи в Сеуле.

Реакцию министра новой администрации президента Трампа, вероятно, вызвали намерения Пхеньяна провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, о чём было заявлено в январе.

Матти заверил южнокорейское руководство в поддержке, заявив, что Вашингтон не намерен отказываться от своих обязательств, особенно в виду нарастающей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.