“Всякое нападение на США и их союзников обречено на провал, а любое использование ядерного оружия чревато всеобъемлющим и эффективным ответом.” – этим заявлением министр обороны США Джеймс Маттис пригрозил КНДР в ходе встречи с руководством Южной Кореи в Сеуле.
США пригрозили КНДР "всеобъемлющим" ответом в случае ядерной агрессии
США пригрозили КНДР "всеобъемлющим" ответом в случае ядерной агрессии
Реакцию министра новой администрации президента Трампа, вероятно, вызвали намерения Пхеньяна провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, о чём было заявлено в январе.
Матти заверил южнокорейское руководство в поддержке, заявив, что Вашингтон не намерен отказываться от своих обязательств, особенно в виду нарастающей ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.